Sol en Chirivella: eerste Spaanse eredivisiegoal en -assist sinds 2007

Met zijn treffer tegen Roda JC achterhaalde Fran Sol Gonzalo Garcia (13 goals) en heeft van alle Spanjaarden alleenl Manuel Sanchez Torres meer eredivisiegoals gemaakt (55).

Enkele andere interessante statistieken voor wat betreft de uitwedstrijd van Willem II in Kerkrade:

- Willem II kwam buitenshuis slechts eenmaal in de clubhistorie sneller op een 0-3 voorsprong in de eredivisie; in 2005 gebeurde dat in 26 minuten en werd het uiteindelijk 3-3 bij sc Heerenveen. In Kerkade duurde het zaterdag bijna 31 minuten voordat het 0-3 stond.

- Willem II (14 schoten) kwam onder Erwin van de Looi slechts eenmaal tot meer doelpogingen in een uitwedstrijd in de eredivisie, dat was ook bij Roda, in mei 2017 (16 schoten).