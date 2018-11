Sol legt lot in andere handen en ruilt van zaakwaarnemer

Sol is weg bij Nikola Franco, de zaakwaarnemer die hem ruim twee jaar geleden naar Tilburg bracht en tot en met de afgelopen zomer begeleidde. Het Spaanse Promoesport, dat over de hele wereld vertakkingen heeft, is de nieuwe belangenbehartiger van de 26-jarige Spanjaard.

De voetbalwereld rekende er eigenlijk op dat Sol na zijn zestien goals in de eredivisie afgelopen zomer zou verkassen. Dat was ook de wens van de speler zelf. Franco noemde na het verstrijken van de transferperiode de namen van vijftien clubs die interesse getoond hadden. Daarnaast waren er ook Turkse en Arabische clubs geïnteresseerd, maar Sol zou nergens eerste keuze geweest zijn. Bij Willem II meldde zich niet één club met een serieus bod op de spits.

Aleix Vidal en Felipe Melo

Voor Sol, die goed bevriend is met Franco, was dat kennelijk toch reden om op zoek te gaan naar een andere zakenpartner. Promoesport begon in 2002 op bescheiden schaal in Barcelona, maar heeft inmiddels vestigingen in heel Spanje. Meer dan honderd spelers, onder wie toppers als Aleix Vidal en Felipe Melo, staan er onder contract. Sol is de enige speler die bij een club in de eredivisie zit.

Willem II zou in het najaar nog een keer met Sol rond de tafel gaan zitten. Die afspraak was nog met diens vorige zaakwaarnemer gemaakt. Beide partijen laten in het midden of er nog zo’n gesprek komt. Noodzakelijk is het niet. De Spaanse spits heeft weliswaar een aflopend contract, daar is een eenzijdige optie van een jaar aan verbonden. De Tilburgse club kan die optie lichten en Sol zo nog een jaar aan zich binden.