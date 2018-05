Sol maakt weg vrij voor landgenoten

Spanjaard Pol Llonch verhuist van Wisla Krakow naar Willem II

24 mei De Spanjaard Pol Llonch Puyaltó is de tweede nieuwe speler van Willem II voor het komende seizoen. De 25-jarige middenvelder, die ook als rechtsbuiten uit de voeten kan, komt transfervrij over van het Poolse Wisla Krakow waar hij anderhalf seizoen speelde. Hij is donderdag medisch gekeurd en ondertekent een driejarig contract.