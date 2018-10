Sol slijpt de messen: 'Je denkt alleen aan het verslaan van je rivaal'

Zondag staat de burenruzie tussen NAC en Willem II op het programma. Fran Sol, topscorers van de Tilburgers, is zich maar al te goed bewust van de belangen van de derby. ,,We moeten laten zien dat Tilburg beter is dan Breda."

Supporters van beide clubs deelden eerder deze week al de eerste plaagstootjes uit. Zo hingen Willem II-fans dinsdag spandoeken op bij het Rat Verlegh Stadion onder het motto 'iedereen lacht om carnavalsvereniging NAC'. Spits Fran Sol weet wat er van hem wordt verlangd. ,,Als ik uitga met mijn vrouw of met iemand van mijn ploeggenoten, merk ik dat de supporters bezig zijn met de wedstrijd. 'We moeten winnen, we moeten laten zien dat Tilburg beter is dan Breda', roepen ze dan", vertelt Sol voor de camera van FOX Sports.

Lees ook Hoe moet Willem II spelen tegen NAC? Lees meer

De Spanjaard ziet geen uitgesproken favoriet voor het duel, dat zondag om 12.15 uur wordt afgetrapt in Breda. ,,In een derby is niemand in het voordeel. Je denkt niet aan de ranglijst, je denkt niet aan iets anders, je denkt alleen maar aan het verslaan van je rivaal."

'Ratten van NAC'

Niet alleen de supporters, maar ook Sol zelf liet zich niet onbetuigd in aanloop naar de kraker. 'We moeten ons voorbereiden om de ratten van NAC te pakken', zo reageerde hij onder een Instagram-post van ploeggenoot Pol Llonch. De aanvalsleider van de Tilburgers doet de reactie af met een knipoog. ,,Dat is iets dat bij voetbal hoort. Het is niet gewelddadig of respectloos naar iemand. Dan kan ik er om lachen."