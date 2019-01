Sol wil zelf graag naar Kiev, spits heeft principeakkoord over vijfjarig contract

Fran Sol staat vandaag nog gewoon op het trainingsveld bij Willem II. De gesprekken over een overgang van de 26-jarige Spaanse spits naar Dinamo Kiev stonden gisteren even op een laag pitje. In Oekraïne maakte iedereen zich op voor Malanka, de viering van oud en nieuw volgens de Juliaanse kalender.

Maar de verwachting is dat de zaak ergens begin deze week beklonken wordt en dat Sol al voor de streekderby tegen NAC richting Kiev vertrokken is. Hij heeft een principeakkoord over een vijfjarig contract met de club, die Shakhtar Donetsk als enige serieuze tegenspeler heeft in de eigen competitie.

Dinamo Kiev staat halverwege het seizoen op de tweede plaats in de competitie, zeven punten achter de aartsrivaal. In achttien duels scoorde de ploeg maar 27 keer. Daarom is een scorende spits zeer gewenst. Dat Dinamo Kiev elk jaar Europees voetbal speelt, is voor Sol de belangrijke sportieve reden om er te willen spelen. In dat soort wedstrijden kan hij zich tonen aan de Spaanse bondscoach.

Ook gisteravond laat was Dinamo Kiev nog de enige ploeg die zich concreet bij Willem II gemeld had. De naam van Sol werd de laatste dagen ook in verband gebracht met bijvoorbeeld Leeds United, de koploper van Championship. Maar in Tilburg ligt alleen het bod van 3 miljoen euro van Dinamo, plus bonussen waardoor het transferbedrag nog flink op zou kunnen lopen.

Sol laat bij het maken van keuzes vaak zijn gevoel spreken. Afgelopen zomer wilde Dinamo Kiev de spits huren van Willem II, zo zei diens voormalig zaakwaarnemer Nikola Franco een paar maanden geleden. De Tilburgse club voelde echter niets voor verhuur. Sol lijkt nu de toewijding van de Oekraïnse club alsnog te willen belonen.

Willem II is naarstig op zoek naar een opvolger voor de Spanjaard. De spitspositie is dun bezet. Afgelopen zomer liet de Tilburgse club Etien Velikonja vertrekken en slaagde er niet in om een tweede spits achter Sol te vinden. Uiteindelijk posteerde de technische staf buitenspeler Kristófer Kristinsson in de spits. Dat begon de laatste tijd te renderen. Tegen de reserves van Borussia Dortmund was de IJslander afgelopen vrijdag goed voor een doelpunt en een assist. Willem II gaf altijd aan de Madrileen alleen te verkopen als er een goed alternatief klaar zou staan.