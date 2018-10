Spakenburg parkeert geen bus tegen Willem II: ‘Onze kracht ligt voorin’

John de Wolf, trainer van tweededivisionist Spakenburg, baalde wel even toen zijn ploeg in de tweede ronde van de KNVB-beker werd gekoppeld aan Willem II. ,,Niet zozeer vanwege de tegenstander, maar vooral omdat het een uitwedstrijd is. Het is veel leuker om een eredivisieclub op jouw terrein te ontvangen. De kans op een stunt is dan ook ietsje groter. Kijk bijvoorbeeld naar Noordwijk, dat in de eerste ronde Sparta eruit kegelde. Maar dat was dus wel in Noordwijk.”