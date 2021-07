Spandoekenkwestie Willem II: nog geen witte rook na eerste gesprek

Er is na een eerste gesprek nog geen oplossing in de spandoekenkwestie bij Willem II. Op een plek waar jarenlang karakteristieke spandoeken hingen in het stadion, zouden reclameborden moeten komen. Een gesprek tussen algemeen directeur Martin van Geel met vertegenwoordigers van de supporters maandagmiddag was volgens eerstgenoemde ‘constructief’.

Een woordvoerder van Tilburg Tifosi, dat onder meer voor sfeeracties zorgt in het stadion bij wedstrijden, liet na de bespreking weten ‘dat we er nog niet uit zijn’.

Van Geel gaat later deze week ook in gesprek met de directie van Max ICT, het bedrijf dat reclameborden heeft toegezegd gekregen op de plek waar jarenlang karakteristieke spandoeken van supporters hingen. Afgelopen seizoen was dat niet het geval omdat er vanwege corona meestal geen fans het stadion in mochten. Willem II verhuurde de ruimte tussen de LED-boarding en de eerste rij op de lange zijde tegenover de hoofdtribune toen aan DHL. Van Geel verwacht dat er na zijn gesprek met Max ICT een oplossing kan worden gevonden waar alle drie de partijen mee kunnen leven, liet hij maandagavond weten.

Met Max ICT sloot Willem II onlangs een lucratieve deal, waarbij het bedrijf businesseats, LED-reclame en dus de reclame op de vaste borden werd toegezegd tegen een vergoeding in sponsorgeld.

Open brief

Dat de spandoeken definitief plaats moesten maken voor reclameborden, kwam supporters onlangs toevallig er ore. Dat schoot ze in het verkeerde keelgat, zeker ook omdat er geen overleg over was gevoerd. In een open brief op de supporterssite Tilbo.com uitten de fans hun grieven, met onder meer deze zinssneden: ‘De supporters van Willem II hebben de afgelopen jaren de (marketing) waarde van de club een enorme boost gegeven. Supporters komen in groten getale naar het stadion en sponsors geven aan zich te willen binden aan een club met een mooie sfeer in het stadion. Echter stap voor stap wordt deze meerwaarde beperkt doordat er gekozen wordt voor snel geld in plaats van te investeren in de echte waarde en onderscheidend vermogen van de club!’

De brief was ondertekend door Supporterscollectief Willem II, waarin de diverse fanclubs verenigd zijn. Zij herinnerden ook aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt over dit onderwerp.

Corona

Martin van Geel stelde toen: ,,Dat de spandoeken sfeerverhogend werken, daarover bestaat geen twijfel. Maar aan de andere kant moeten we de club in coronatijd financieel overeind zien te houden. En dat is niet eenvoudig. Ik ben voor het nakomen van afspraken, ook afspraken waarbij ik niet betrokken ben geweest. Maar als omstandigheden drastisch wijzigen - en dat is met corona het geval, vind ik - moet je kijken of er toch wat veranderd kan worden.”