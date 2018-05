Spanjaard Pol Llonch verhuist van Wisla Krakow naar Willem II

Zijn mooiste voetbalervaring beleefde Llonch bijna acht jaar geleden. Met l'Hospitalet mocht hij het in de vierde ronde van de Copa del Rey opnemen tegen Barcelona. Bij het thuisduel, dat met 0-1 verloren ging, was Cesc Fabregas zijn directe tegenstander. Llonch vertelde na die wedstrijd dat Fabregas hem had gevraagd op welk niveau l'Hospitalet uitkwam. Dat werd breed uitgemeten in de Spaanse pers. Het uitduel eindigde in een 9-0 nederlaag voor de club uit de segunda division B. Net als in Polen was ook toen Kiko Ramirez zijn trainer.