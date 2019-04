Spanning bij Willem II-fans: ‘Extra kaarten bekerfinale wordt lastig, vrees ik’

Elke seizoenkaarthouder krijgt de kans om maximaal twee extra kaarten te bestellen. Lars Spijkers (16) uit Rijen zou graag een goede vriendin en haar moeder meenemen naar de bekerfinale. Hij zit maandagochtend bijtijds voor zijn computer. ,,Ik ga sowieso samen met mijn vader naar de Kuip, die heeft ook een seizoenkaart en dus zijn kaartje voor de bekerfinale al binnen. Maar of het gaat lukken met die twee extra kaarten? Gelukkig hoef ik niet naar school, ik heb examens. En ik denk dat veel oudere mensen het lastig vinden om via internet kaartjes te bestellen. Dan ben ik wel in het voordeel, vermoed ik. Ik hoop niet dat ik die vriendin en haar moeder moet teleurstellen.”

Proberen

Ook Sjef Raaijmakers (23) zal maandagochtend zijn laptop al vroeg aanzwengelen. ,,Ik kom uit Tilburg en woon nu in Nijmegen. Het komt mij daarom goed uit dat de verkoop alleen via internet plaatsvindt. Ik ga naar de finale met een vriend die ook een seizoenkaart heeft; maar we willen allebei nog één vriend meenemen. Dat gaan we maandag proberen. Vanaf kwart voor negen ga ik het scherm geregeld verversen tot de verkoop begint en dan hoop ik er op tijd bij te zijn. Maar het is op deze manier toch een soort loterij. Spannend, wel.”

Goed en terecht

Patrick Balmakers (43) uit Tilburg zou graag een vriend en de man van zijn moeder in staat stellen de bekerfinale bij te wonen. ,,Gelukkig ben ik toevallig vrij maandagochtend. Dus ik zit op tijd klaar. Maar ik heb die mensen eerlijk verteld dat het moeilijk zal worden, dat ze zich nog niet heel erg moeten verheugen op een kaartje voor de bekerfinale.” Balmakers vindt dat Willem II de kaartverkoop voor de finale goed heeft geregeld. ,,Goed en terecht dat de seizoenkaarthouders voorrang kregen. Het zou toch vreemd zijn als dat niet zo was geweest en dat mensen die zelden of nooit naar wedstrijden komen opeens wel een kaartje zouden hebben en ik niet. En ik vind het ook goed dat je eerst kunt afwachten wie er kaartjes hebben en dan pas een vak en een bus hoeft te kiezen. Dat is prima geregeld.” Hij hoopt maandag succes te hebben, maar vindt het goed om te zien dat Willem II leeft. ,,In 2005 raakte Willem II volgens mij niet eens alle beschikbare kaartjes kwijt voor de bekerfinale. Nu loopt het storm.”

Naar het stadion