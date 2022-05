Speeldata eerste divisie bekend: vrijwel alles op vrijdag en twee korte winterstops

Vrijdag

In de Keuken Kampioen Divisie kunnen alle 38 speelrondes op vrijdagen worden ingepland en zijn dubbele speelrondes (complete speelronde op vrijdag gevolgd door een complete speelronde op maandag) overbodig. In aanloop naar het seizoen 2022/’23 krijgen clubs in de Keuken Kampioen Divisie wederom de mogelijkheid om aan te geven of ze wel of niet willen spelen tijdens interlandweken. Clubs die niet willen voetballen tijdens interlandperiodes, komen op de eerstvolgende maandag na de interlandperiode tegen elkaar in actie. Deze mogelijkheid geldt niet tijdens het WK.