Speelschema eerste speelronde Keuken Kampioen Divisie: Willem II begint met lastig duel, pikante derby in Den Bosch

De rivalen spelen namelijk direct tegen elkaar. In Stadion De Vliert ontvangt de ploeg van Tomasz Kaczmarek de ploeg van de onlangs aangestelde trainer Ruud Brood. Op vrijdag 11 augustus wordt het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie afgetrapt. Om 20.00 uur begint FC Den Bosch-TOP Oss.

Willem II komt pas twee dagen later in actie. Op zondag 13 augustus om 12.15 uur om precies te zijn. In het Jan Louwers Stadion zal het team van trainer Reinier Robbemond het seizoen direct goed willen beginnen met een driepunter. Afgelopen jaar slaagde Willem II er niet in om aan de Aalsterweg te winnen. Zowel in het bekertoernooi als in de competitie kon de Tilburgse club niet juichend naar huis, aangezien beide keren werd verloren.