Speelveld Willem II krijgt groot onderhoud

KNVB: ‘UEFA kan inschrij­ving Willem II weigeren’

29 april Pas op 25 mei, als de KNVB de Nederlandse deelnemers aan de Champions League en de Europa League bij de UEFA aanmeldt, zal duidelijk zijn of Willem II tot de tweede voorronde van de Europa League wordt toegelaten. In een brief aan de clubs schrijft het bestuur van de KNVB dat, indien de UEFA het niet eens is met de argumentatie, Nederland die vijfde Europese plaats niet toebedeeld kan krijgen.