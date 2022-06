Spelers Willem II verrast door veldbestorming na duel met Sarto: ‘Ik kon amper nog ademen’

Hannover 96 bevestigt komst Willem II-links­back Köhn, weg vrij voor Lucas Woudenberg

Het is rond: Derrick Köhn gaat Willem II verlaten. De 23-jarige linksback is dinsdagochtend gepresenteerd door Hannover 96, waar hij ook al meetraint, al meldt de club nog dat de allerlaatste formaliteiten nog moeten worden afgerond. De vervanger van Köhn staat al in de Tilburgse startblokken.

28 juni