Spelers Willem II vertellen elkaar de waarheid in groepsgesprek

Bij het gesprek was de technische staf niet aanwezig. Hoofdtrainer Adrie Koster is na afloop wel op de hoogste gesteld van wat de bespreking heeft opgeleverd. ,,Natuurlijk is het onvoldoende wat wij tot nu toe hebben laten zien”, zegt keeper Robbin Ruiter. ,,Het is goed om er uitgebreid met elkaar over gesproken te hebben. We hebben elkaar de waarheid gezegd. En nu ligt de focus volledig op de laatste drie wedstrijden voor de winterstop, Vitesse voor de beker en AZ en Ajax in de competitie. Het belangrijkste is dat we resultaat gaan boeken.”