Spieringhs: ‘Als we vól door waren gegaan, dan hadden we er nog twee of drie gemaakt en was het klaar’

Aan een punt heeft Willem II in deze fase van de strijd niet zo veel. ,,We beginnen goed, komen met 1-0 voor. Daarna geven we niet zo veel weg, maar het was ook niet zo dat we vol door blijven gaan”, vindt Spieringhs. ,,Ik denk dat als we vol door blijven gaan, dat we er nog twee of drie binnenschieten. Dan is het klaar. Dat doen we niet en dan zie je wat er gebeurt.”