Spieringhs schrikt van losse eindjes Willem II: ‘Dit is een tik die aankomt’

videoEen hele week toewerken naar één wedstrijd en dan met 0-6 verliezen van FC Utrecht. Dat zijn tikken die aankomen, geeft Wesley Spieringhs toe. ,,Dit is allesbehalve wat we willen. We willen punten pakken, al is het er maar een.”

Punten pakken zat er vrijdagavond voor Willem II al snel niet meer in. Na drie minuten stonden de Tilburgers alweer achter en na twintig minuten was het 0-3. Wat dat mentaal met je doet? Spieringhs geeft antwoord: ,,Als ik voor mezelf spreek dan zit ik daar wel erg mee. We lopen meteen weer achter de feiten aan en als die tweede en derde dan ook meteen vallen dan weet je dat je vrij kansloos bent.”

Het zijn te veel losse eindjes bij Willem II. ,,Ik denk dat we allemaal niet goed met ons man mee lopen, ook ik niet. Dan scoren ze en kijk je weer tegen een achterstand aan.” Hoe nu verder? De vraag die de laatste weken al zoveel is gesteld kent maar een antwoord: ,,We moeten gewoon punten gaan pakken en vanaf daar moeten we doorgaan, hier kunnen we niet op door.”

Ondanks alles twijfelt de middenvelder niet aan de kwaliteit van Willem II. ,,We kijken naar wat we moeten doen en wat we fout doen, maar dat betekent niet dat we twijfelen aan wat we kunnen. We laten het gewoon niet zien en dat is zonde.”

Zeker is dat het aanstaande woensdag tegen ADO Den Haag beter moet. ,,Tuurlijk ga je liever met drie punten daarnaartoe, maar dat is weer een hele andere wedstrijd. Dan moeten we wel punten pakken. Tja, dat blijven we zeggen maar nu moet het wel gebeuren.”

Volledig scherm Wesley Spieringhs in actie tegen FC Utrecht. © Pro Shots / Toin Damen