Staat Willem II na de uitwedstrijden tegen Ajax en PEC Zwolle boven de degradatiestreep?

VIDEO Van den Bogert dolgeluk­kig met debuut bij Willem II: ‘Hoorde dat ze me toezongen’

31 oktober Een kwartiertje mocht hij meedoen in de wedstrijd tegen Spakenburg (5-0 winst): verdediger Victor van den Bogert (19). Hij maakte hiermee zijn debuut voor Willem II. ,,Het publiek in het stadion geeft je kippenvel. Ik hoorde dat ze me toezongen.”