Sterk gewijzigd Willem II weet ook niet te overtuigen in Utrecht

Met liefst zes wissels in de basis-elf begon Willem II maandagavond aan de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Ook nu was het weinig overtuigend wat de ploeg van Kevin Hofland liet zien. Het resultaat: opnieuw puntenverlies: 0-0.

Het openingsoffensief van de Tricolores leverde al snel vier corners op, maar die leverden weinig gevaar. Bij de eerste kans van Jong FC Utrecht na een kwartier was het bijna raak. Na een snelle counter schoot Taylor Booth de bal tegen de binnenkant van de paal.

Tien minuten later kreeg Willem II z’n eerste behoorlijke scoringskans. Michael de Leeuw probeerde de bal na een strakke voorzet vanaf links achter zijn standbeen in het doel te krijgen, maar keeper Fabian de Keijzer was alert en maakte er een corner van.

Pas kort voor rust was er weer gevaar voor het doel van Jong FC Utrecht. Jeremy Bokila reageerde goed op een steekbal, maar vergat vervolgens in kansrijke positie snel te schieten. Het leverde slechts een van de vele corners op voor Willem II.

De laatste aanval van de eerste helft was voor de thuisploeg en Kostas Lamprou moest met een goede ingreep voorkomen dat Joshua Rawlins er 1-0 van maakte.

Na de rust keerde de ongelukkig spelende Bokila niet terug; hij werd vervangen door Nick Doodeman en Michael de Leeuw ging in de spits spelen.

Het ging niet direct veel beter met Willem II in de tweede helft. Maar na een kwartier spelen was er wel een fraaie, vloeiende aanval over de linkerflank. Uiteindelijk belandde de bal bij de tweede paal voor de voeten van invaller Doodeman, die zijn schot gekeerd zag worden door de goed uit zijn doel gekomen De Keijzer.

Penalty

Met nog 20 minuten op de klok meende Wessel Dammers recht te hebben op een penalty nadat hij was gevloerd na de elfde (!) corner van Willem II, maar scheidsrechter Perez liet doorspelen. In de tegenaanval scoorde de thuisploeg, maar er werd terecht voor buitenspel gevlagd.

Ook een penaltyclaim van Michael de Leeuw vond tien minuten voor tijd geen gehoor bij de arbiter. Direct daarna werd Lucas Woudenberg vervangen door Thibaut Lesquoy en de moegestreden Max Svensson door Elton Kabangu.

Konden zij Willem II dan misschien over het dode punt helpen tegen het toch zeker niet geweldig spelende Jong FC Utrecht? Nee. Willem II bleef slordig en zonder veel creativiteit zoeken naar openingen in de vijandelijke defensie. Er kwam nog één kans, in de 89ste minuut: Crowley nam de bal op zijn slof en zag ‘m via de onderkant van de lat terug het veld in komen. Dat overkwam Pol Llonch op bezoek bij FC Eindhoven, dat vervolgens zelf nog scoorde. Zo erg werd het dit keer niet, maar ook het gelijkspel in Utrecht voelde voor de Willem II’ers als een nederlaag.

Opstelling Willem II: Lamprou; Owusu, Schouten, Dammers, Woudenberg (80. Lesquoy); Bosch, De Leeuw, Llonch; Svensson (80. Kabangu), Bokila (46. Doodeman), Crowley.

