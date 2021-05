Sterrenklassement Willem II: Logisch om door te gaan met Petrovic, of toch niet?

Van Bosch’ broekie tot Willem II-icoon: de carrière van Jordens Peters in beeld

19 mei Het is officieel: Jordens Peters (34) is gestopt als profvoetballer. Daarmee is er een einde gekomen aan een carrière van zo'n zestien jaar. Aan de hand van een aantal fraaie foto's blikken we terug op de loopbaan van de Willem II-aanvoerder.