Steunpilaren aan de zijlijn: ‘Als je bij Willem II je kont tegen de krib gooit, moet je wegwezen’

Donkere wolken boven 'amateuris­tisch' Willem II

12 april Het krediet dat Willem II had opgebouwd, is in rap tempo aan het verdwijnen. De Tilburgers leken de laatste weken op te krabbelen, maar zakten zaterdagavond weer finaal door de ondergrens en stribbelden geen seconde tegen toen ze door Heracles Almelo naar de slachtbank werden geleid: 4-0. ,,Dit was vernederend.”