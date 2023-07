‘Stijlpastoor’ Arno Kantelberg lyrisch over nieuw Willem II-shirt: ‘Against modern football, dat gevoel’

Leeroy Owusu gaat voor Deens avontuur na vertrek bij Willem II

Leeroy Owusu heeft een nieuwe club gevonden. De 26-jarige rechtsback, die de afgelopen drie seizoenen uitkwam voor Willem II, gaat spelen bij Odense BK in Denemarken. Owusu was transfervrij en stond ook in de belangstelling van Heerenveen.