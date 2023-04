Stoere Kerels | ‘Alles moet normaliseren, óók hoe supporters worden behandeld’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 34 van dit seizoen gaat het uiteraard voornamelijk over de tumultueuze vrijdagavond in Breda, waarop NAC - Willem II het einde niet haalde. Belgast van de week is ESPN-voetbalcommentator Mark van Rijswijk, die een magneet lijkt voor (tijdelijke) stakingen dit seizoen.

Voor Van Rijswijk was het dit seizoen al de zesde (!) wedstrijd die tijdelijk werd stilgelegd vanwege misdragingen van supporters en de eerste die definitief werd gestaakt. ,,Ik kreeg wat boze reacties vanwege mijn commentaar waarin ik verontwaardigd was over wat er in Breda gebeurde, maar fans zullen echt slimmer moeten worden.”

Verkeerde moment

Hij vind dat fans de politie en clubs geen aanleiding moeten geven om steeds harder te gaan ingrijpen. ,,Er is duidelijk gecommuniceerd dat de richtlijnen strikt zouden worden nageleefd. Vergeleken met wat er in de weken vooraf gebeurde op en rond andere velden viel het bij NAC echt wel mee, maar dit was precies het verkeerde moment. Ik denk dat er over een paar weken geen wedstrijd meer gestaakt gaat worden als er na een doelpunt een paar plastic bekertjes door de lucht vliegen, maar eerst moeten we het met z'n allen normaal gaan vinden dat er in principe niks gegooid wordt, en al helemaal geen vuurwerk. Dan moet je nu wel even hard ingrijpen.”

Als vee

Van Rijswijk vindt dat de supporters nu dus als eerste aan zet zijn. ,,Maar meteen daarna mag er ook weleens gekeken worden naar hoe supporters behandeld worden als ze een wedstrijd komen kijken. Ze worden vaak als vee in een vak gedreven. Dat kan een stuk respectvoller. Maar de fans moeten dus wel eerst bewijzen dat ze die behandeling verdienen.”

Hij had niet verwacht dat de wedstrijd uitgespeeld zou gaan worden. ,,Eerder dat de eindstand op 0-1 zou worden bepaald, of 0-3. Door het duel te laten uitspelen, haal je een deel van de straf weg. NAC krijgt nu eigenlijk een herkansing met een frisse ploeg en nieuwe instructies voor dat laatste kwartier.”

Niet positief

Van Aert en Van der Put bespreken ook nog de krappe 75 minuten die wél gevoetbald werden vrijdagavond en zijn daar niet positief over. ,,Misschien wel de slechtste wedstrijd van Willem II onder Robbemond”, oppert Van Aert. ,,Maar ze houden wel weer de nul en komen op voorsprong.” Van der Put is vooral kritisch. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ze met dit voetbal drie rondes in de play-offs overleven. Het zal echt beter moeten.”