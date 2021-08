Stoere Kerels | Arjan Swinkels en Jordens Peters: ‘Telt deze podcastopname mee als sollicitatiemoment?’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Peters zette na het afgelopen seizoen een punt achter zijn carrière, maar is Swinkels nou eigenlijk gestopt met profvoetbal of toch nog niet? De twee oud-aanvoerders van Willem II hebben in ieder geval allebei een uitkering aangevraagd bij het UWV en vragen zich af of de opname van de podcast als ‘netwerkgesprek’ geldt en daarmee als één van de verplichte sollicitatie-momenten.

20 mei 2012

Uiteraard komt 20 mei 2012 aan bod tijdens het geanimeerde gesprek. Op die dag speelden de clubs van Swinkels (Willem II) en Peters (FC Den Bosch) tegen elkaar de return van de finale van de play-offs om promotie/degradatie. Voor Swinkels werd het zijn gewenste afscheid bij Willem II, voor Peters de grootste smet op zijn carrière. Hij speelde namelijk niet die dag. ,,Kees van Buren en ik hadden al getekend bij Willem II voor het volgende seizoen. We hadden er totaal geen rekening mee gehouden dat we Willem II zouden tegenkomen in die play-offs. Maar wij schakelden met Den Bosch totaal onverwacht De Graafschap uit. Op de terugweg in de bus hoorden we dat Willem II-keeper David Meul tegen Sparta de ene na de andere wonderbaarlijke redding verrichtte en daardoor werd de finale FC Den Bosch - Willem II.”

Woede

Uiteindelijk werd besloten dat Peters en Van Buren niet mee zouden doen bij FC Den Bosch in het tweeluik, wat tot woede leidde bij de Bossche achterban. ,,Uit de wijze waarop de club dat communiceerde, zou kunnen blijken dat Kees en ik niet wílden meedoen, maar zo was het niet”, aldus Peters, die de wedstrijd in Den Bosch niet in het stadion zag. ,,De veiligheidscoördinator adviseerde Kees en mij om niet te komen. En de politie liet zelfs weten dat ze extra zouden surveilleren bij mijn huis. Dat ging wel ver natuurlijk. Ik baal er van hoe ik bij FC Den Bosch ben weggegaan, want ik heb daar een ontzettend mooie tijd gehad.”

De podcast Stoere Kerels is te beluisteren in je favoriete podcast-player. Klik hier voor Spotify of Apple Podcast. In de eerste aflevering schoven John Feskens en Bud Brocken aan.

Zekerheid

In de podcast vertelt Arjan Swinkels dat hij eigenlijk niet weg wilde bij Willem II in 2012. ,,Maar Marc van Hintum zei nog geen nieuwe voorstel te kunnen doen omdat niet duidelijk was op welk niveau de club het volgende seizoen zou uitkomen. Dan ga je verder kijken en toen kwam Lierse, dat al verzekerd was van een langer verblijf op het hoogste niveau in België. Ik wilde zekerheid en die kon ik daar wél krijgen. Maar als het ietsje anders was gelopen, had ik ook mijn hele carrière bij Willem II kunnen blijven spelen.”

Opvolger

Peters haakt daar direct op in. ,,Dan was ik waarschijnlijk nooit gekomen”, concludeert hij. Want Peters werd als opvolger van Swinkels naar Willem II gehaald. Beiden zijn linksbenige centrale verdedigers. Swinkels speelde uiteindelijk 170 wedstrijden voor Willem II, Peters 250. En allebei degradeerden en promoveerden ze een keer met de Tricolores.

Volledig scherm Arjan Swinkels (links) en Jordens Peters tijdens de opname van aflevering 2 van de podcast 'Stoere Kerels'. © Pix4Profs-Ron Magielse