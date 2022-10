Stoere Kerels | ‘De KKD is een gekke competitie waarin alles kan gebeuren’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Willem II-aanvaller is op de goede weg, vertelt hij na zeveneneenhalve maand revalideren van een zware knieblessure. Oosting vindt het niet makkelijk om de wedstrijden vanaf de tribune te bekijken. ,,Je ziet alles, maar kan niks doen. Vanaf daar lijkt het vaak super makkelijk, maar op het veld is het toch anders.”

Kwestie van tijd

Ondanks de matige resultaten houdt hij vertrouwen in een goede afloop. ,,Het is een gekke competitie waarin alles kan gebeuren. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat we in ons vrijwel altijd uitverkochte stadion gewoon onze thuiswedstrijden allemaal gaan winnen.”