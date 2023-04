Stoere Kerels | ‘Door die goal van NAC wordt de KNVB verplicht de nieuwe regels te heroverwegen’

Had Reinier Robbemond niet moeten wisselen in die laatste achttien minuten die moesten worden gespeeld? Want dan had hij de aanvalsgolven van NAC toch kunnen breken? De trainer had het overwogen, vertelde hij na de wedstrijd, maar hij koos ervoor om het niet te doen. De twee Willem II-watchers plaatsen daar hun vraagtekens bij.

Willem II verliest twee punten in uitspeelkwartier bij NAC: 1-1 valt in 90ste minuut

Zoals ze het ook discutabel is of NAC wel als grote winnaar uit de strijd had moeten kunnen komen nadat het duel gestaakt was door toedoen van z'n eigen fans. ,,De KNVB zou er nog eens over na moeten denken of de nieuwe richtlijnen wel de juiste zijn bij gestaakte wedstrijden”, vindt Van der Put. ,,Dat NAC nu nog de 1-1 heeft gemaakt, zal daar wel aanleiding toe geven, mag ik hopen.”