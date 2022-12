Stoere Kerels | Feskens kritisch op Willem II's td Teun Jacobs: ‘Hij geeft zichzelf ook een onvoldoende’

Derbydrama wordt Kevin Hofland fataal: Willem II zet trainer op straat

Kevin Hofland is niet langer de trainer van Willem II, zo melden bronnen. De 43-jarige oefenmeester is ontslagen, de 1-2 thuisnederlaag in de derby tegen NAC Breda is hem fataal geworden. Daarmee is er voor de Limburger een einde gekomen aan een dienstverband van negen maanden in Tilburg.

12 december