Stoere Kerels | ‘Het is best lastig om radioverslag te doen van zo'n 0-0-wedstrijd als VVV - Willem II’

Smolders komt vanaf z'n twaalfde als supporter bij Willem II, is tegenwoordig af en toe de stadionspeaker, is betrokken bij de maandelijkse podcast van Willem II en is een van de verslaggevers bij Willem II Radio. ,,Wij proberen enthousiasme te laten doorklinken door een rood-wit-blauwe bril. Want negen van de tien luisteraars zijn Willem II-supporter. Maar we moeten wel de balans bewaken. Als het slecht is, moeten we dat ook melden. Al zullen we waarschijnlijk wel iets minder kritisch zijn dan jullie als journalisten van het BD.”