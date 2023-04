Stoere Kerels | ‘Het was weer niet best, maar iedereen vindt dit Willem II een vervelende ploeg’

Net zoals tegen MVV vorige week sprankelde Willem II tegen FC Den Bosch niet, maar er werd wel weer met twee doelpunten verschil gewonnen. ,,FC Den Bosch was heel slecht, Willem II niet best”, oordeelt Van der Put. ,,Dan win je met 0-2 en is er eigenlijk niets aan de hand. Maar ik vroeg me op een gegeven moment wel af waar we naar zaten te kijken.” Daar is Van Aert het mee eens. ,,Vorige week stelden we al de vraag of dat ligt aan het ontbreken van Ringo Meerveld, dat idee heb ik wel heel sterk.”