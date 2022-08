Stoere Kerels | ‘Iets positiefs bij Willem II? Ja, op de tribune; de fans’

In de podcast Stoere Kerels bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 5 blikken ze terug op de teleurstellend verlopen uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht (0-0). De gast van de week is oud-Willem II’er Arno Arts, die nu een functie heeft bij FC Utrecht.

Arno Arts kon, net als de twee clubwatchers, niet veel positiefs melden over Willem II in deze maandagavondwedstrijd. ,,Het was niet veel. Het was gezapig. Niet afjagen en we zullen wel eens laten zien wie de beste is. En als het gevaarlijk kon worden, was het slordig”, zeg Arts.

Hij vond wel dat Willem II ‘logisch aan de wedstrijd begon’, maar de uitvoering was belabberd. ,,Na een uur zag ik pas de eerste goede aanval. Die over links, waarbij De Leeuw geen goede aanname had, waardoor Doodeman de bal net niet goed voor zijn voeten kreeg.”

Veel te open

Arts vond dat Willem II soms ‘veel te open’ speelde’. ,,Owusu weg, Woudenberg weg, de bal kwijtraken en dan wordt de tegenstander gevaarlijk in de counter. Waarbij Willem II dan in ondertal staat achterin. Zo schoot Booth een keer op de paal en kwamen er nog een paar gevaarlijke momenten.”

Of hij ook nog iets positief had gezien bij Willem II? ,,Ja”, zegt Arts, ,,op de tribune. De fans. DIe lieten goed van zich horen.”

Zes wisselingen

In deze aflevering van de podcast praten de clubwatchers ook over de zes (!) wisselingen in de basisformatie die Kevin Hofland doorvoerde en wordt de vraag gesteld of Willem II nog moet handelen op de transfermarkt nu die nog even open is.