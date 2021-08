Stoere Kerels | John Feskens en Bud Brocken: ‘Wat er in die pillen zat? Geen idee...’

podcastWillem II bestaat 125 jaar. Aanleiding voor het Brabants Dagblad om te starten me een serie podcasts over de club onder de naam Stoere Kerels. In de eerste aflevering zijn de hoofdrollen voor twee clubcoryfeeën: John Feskens en Bud Brocken. Ze praten openhartig over bijzondere momenten in hun carrières.

Een van de mooiste anekdotes is ongetwijfeld die over de laatste speeldag van het seizoen 1988-1989. Brocken vertelt: ,,FC Den Bosch of wij zouden degraderen. Wij moesten naar Ajax toe, FC Den Bosch naar PEC Zwolle. Ik kende Ruud Bakker, de verzorger van de Panasonic-wielerploeg, die in Loon op Zand woonde. Die heb ik benaderd met de vraag of hij iets had waardoor we goed konden presteren. Hij gaf me twee pillen mee. ‘Geen heel pilletje nemen, dan slaap je twee weken niet’, waarschuwde hij. Ik heb in Amsterdam een helftje aan John gegeven en een helftje aan Hans Werdekker. Het was een snikhete dag; 35 graden. Maar ik weet nog dat ik tijdens de warming-up in De Meer aan John vroeg of hij het ook zo koud had. Vervolgens liepen we wel vuur uit onze sloffen. Maar we verloren wel met 1-0. Omdat FC Den Bosch ook verloor, van PEC Zwolle. bleven we in de eredivisie. Daarna heb ik drie dagen gefeest zonder te slapen. Wat er in die pillen zat? Geen idee.”

De rivaliteit met NAC was in hun tijd niet zo groot als nu. ,,Dat is toch iets van de laatste decennia”, aldus Brocken. ,,Als wij een uitwedstrijd in Breda hadden gespeeld aan de Beatrixstraat, gingen we daarna met de spelers van NAC in de Cordial een biertje gedronken. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Ook niet wat er in 1979 gebeurde toen wij promoveerden. Toen stonden er NAC-supporters bij de Korvelse kerk met een spandoek: ‘NAC steunt Willem II’. Daar heb ik nog een mooie foto van. Die rivaliteit is vooral iets van de supporters. Ludieke acties vind ik mooi, maar het moet niet agressief worden of uit de klauwen lopen.”

Feskens beweert dat hij er destijds ook niet massaal op aangesproken is toen hij de overstap maakte van Willem II naar NAC. ,,Dat viel mee. Het gebeurde wel vaker. Guus van der Borgt, Frank Brugel, Jack de Kroon, Wanny van Gils. Dat was allemaal niet zo'n probleem, hoor.”

Vorig seizoen zag Feskens, video-analist bij PSV, het op een gegeven moment somber in voor Willem II. ,,Na Willem II - FC Utrecht dacht ik: we gaan degraderen. Dat was zo slecht. Petro heeft vervolgens heel goed werk geleverd, heeft die groep in ieder geval in mentaal opzicht weer aan de gang gekregen.” Dat vindt ook Brocken. ,,Kwalitatief stond er een beter team dan het jaar ervoor en toen werden ze vijfde. Het kan soms raar lopen in de voetballerij.”

Ze waren allebei van mening dat Adrie Koster probeerde aantrekkelijk voetbal te spelen met Willem II. ,,Daar waren we ook wel aan toe. Onder Erwin van de Looi en Jurgen Streppel was het voetbal van Willem II niet om aan te zien. Niet wat Tilburg wil en gewend is”, aldus Brocken. Feskens, onder Streppel nog een tijd assistent-trainer was: ,,Het eerste half jaar onder Jurgen, in de eerste divisie, hebben we het slechtste voetbal gezien wat Willem II ooit gespeeld heeft, denk ik.”

