Stoere Kerels | Leidde arrogantie tot de ineenstorting van Willem II tegen MVV?

In de podcast Stoere Kerels bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 10 blikken ze terug op de uitnederlaag van de Tricolores bij MVV (3-2). De gast van de week is de Willem II-aanvaller Joeri Schroijen, die een bijzonder warm welkom kreeg in Maastricht.

Schroijen voetbalde ruim vier jaar bij MVV en werd er - zo bleek ook vrijdag - enorm populair. Bij Willem II heeft hij het publiek ook al op zijn hand, maar veel speeltijd heeft de Limburger nog niet gekregen van Kevin Hofland. ,,Dat wordt wel tijd”, vind Schroijen, die zegt dat hij van zijn trainer te horen heeft gekregen dat hij geduld moet hebben. ,,Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik ga me niet negatief opstellen”, aldus Schroijen.

Wonderbaarlijk

Van Aert en Van der Put bespreken uiteraard de wonderbaarlijke ineenstorting van Willem II na rust in Maastricht, waar een 0-2 voorprong veranderde in een 3-2 nederlaag. Ligt onderschatting of arrogantie daar misschien aan ten grondslag?

Ook wordt nog even teruggeblikt op de bijzondere rol van scheidsrechter Bas Nijhuis in het duel. Die floot slechts twee keer voor een overtreding van MVV. En zag vermoedelijk een penalty voor Willem II over het hoofd.