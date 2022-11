Stoere Kerels | ‘Met Hornkamp én Bokila én De Leeuw beginnen dan maar bij Willem II?’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de zoveelste teleurstellende wedstrijd met dito resultaat is de vraag hoe het tij nog gekeerd kan worden bij Willem II. In de wedstrijd tegen FC Dordrecht kreeg de ploeg van Kevin Hofland pas grip op de tegenstander nadat Jeremy Bokila en Michael de Leeuw waren ingevallen.

Kanonnen

Van der Put oppert om in de komende wedstrijden - te beginnen in de derby tegen NAC - met alle aanvallende kanonnen in de ploeg te starten. ,,Er is al van alles geprobeerd, maar de puzzelstukjes liggen nog altijd niet op de goede plek", constateert hij. Van Aert valt hem bij: ,,Je moet kijken voor hoeveel doelpunten een speler normaal gepsproken ongeveer goed is in een seizoen. Dan zie je dat het toch vooral van Hornkamp, Bokila en De Leeuw zou moeten komen.”