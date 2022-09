Stoere Kerels | Petrovic: ‘Rechtstreekse promotie Willem II? Ik denk het niet, maar hoop het wel’

In de podcast Stoere Kerels bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 7 blikken ze terug op de tumultueuze uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-2). De gast van de week is Zeljko Petrovic, die Willem II als coach in de eredivisie hield anderhalf jaar geleden en de club nog altijd een warm hart toedraagt.

Petrovic zegt het gevoel te hebben dat hij 'wel tien jaar trainer bij Willem II is geweest’. ,,Ik voel heel veel verbinding met de club. Mijn hart ligt in Tilburg en dat had ik niet verwacht.”

Hij kijkt dan ook - in het stadion of op televisie - alle wedstrijden van de Tricolores. Dat Erik Schouten in de veertigste minuut tegen PEC Zwolle besloot zijn tegenstander neer te trekken, daar had ‘Petro’ nog wel begrip voor. ,,HIj had het idee om dan met de 0-2 voorsprong de rust in te gaan. Maar hij bracht zichzelf in de problemen door uit te stappen. Daardoor kon die jongen van Zwolle voor hem komen.”

Petrovic heeft zijn twijfels bij een goede afloop van het seizoen voor Willem II. ,,Ik gun de ploeg en deze trainer alle succes, maar ik ben bang dat het dit jaar niet gaat lukken om direct te promoveren, al hoop ik dat ik er naast zit. Want ik was vorige week bij de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag en toen dacht ik dat het toch eigenlijk een schande is dat Willem II in de Keuken Kampioen Divisie speelt. Zo'n stadion met zo'n sfeer... alles erop en eraan.”

Als de ploeg in de komende reeks wedstrijden weer puntenverlies lijdt, denkt ‘Petro’ dat de afstand met ploegen als Heracles en PEC Zwolle al te groot wordt. ,,Dan heb je altijd nog de play-offs natuurlijk. Maar je moet echt zorgen dat je binnen uiterlijk twee jaar terug bent in de eredivisie. Want anders gaat dan het budget fors omlaag, gaan je beste spelers weg en willen veel goede spelers niet meer komen.”

Petrovic heeft momenteel geen baan en mist het voetbal enorm. ,,Er lopen wel gesprekken in het buitenland. Misschien word ik wel weer bondscoach. Maar dan kan ik nu verder nog niks over zeggen. Over een paar weken wordt er meer duidelijk.”