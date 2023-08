Stoere Kerels | Podcast-debutant in examenweken voor Willem II: ‘FC Groningen, einde transferwindow én NAC’

Eind goed, al goed voor Willem II afgelopen vrijdag. De eerste helft was matig, na rust kwam de ploeg van Reinier Robbemond een stuk beter voor de dag, met de maximale drie punten als eindresultaat.

Maar wat gaat het de komende weken worden, met achtereenvolgens FC Groningen, NAC, MVV en Cambuur als tegenstanders? Van Aert spreekt van ‘examenweken’. En dat geldt ook voor technisch directeur Teun Jacobs, die de selectie voor 1 september nog van een paar kwaliteitsinjecties moet voorzien. Hoe lang moet hij op witte (of zwarte) rook van PSV'er Fodé Fofana wachten?

Ook het ‘’dichtgetimmerde’ uitvak komt aan de orde in deze aflevering van Stoere Kerels en wie er het beste ‘op 10' kan spelen bij Willem II. En dan is er in nog het podcastdebuut van Gwen uit Broekhoven. Beluister aflevering 3 van seizoen 3 van Stoere Kerels om met haar kennis te maken.