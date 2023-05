Stoere Kerels | ‘Robbemond heeft Willem II weer een gezicht gegeven, promotie is hem en de fans van harte gegund’

Groenendijk (die van de zomer van 2008 tot januari 2010 werkzaam was in Tilburg) speelde bij FC Utrecht zelf nog samen met Reinier Robbemond, de huidige Willem II-trainer. ,,Ik heb met Rein een meer dan goede band", vertelt hij. ,,We konden het in onze tijd bij FC Utrecht heel uitstekend vinden. Hij heeft Willem II echt weer een gezicht gegeven, hij doet het goed. Willem II is zeker niet kansloos in de play-offs, promotie is Reinier en de fans van harte gegund.”