Stoere Kerels | Ruud Boymans ziet het goedkomen met Willem II: ‘Ze gaan gewoon promoveren’

Boymans had in het seizoen 2013-2014 met maar liefst 27 doelpunten een belangrijke bijdrage in het kampioenschap en daarmee de promotie naar de eredivisie. Hoewel niemand bij Willem II dat aantal treffers dit seizoen lijkt te kunnen gaan halen, is hij positief gestemd over de afloop van het seizoen. ,,Er loopt genoeg kwaliteit rond. Ze gaan gewoon promoveren.”. En daar durft hij best om te wedden voor een goede fles wijn.