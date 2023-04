Stoere Kerels | ‘Volgens mij leeft de derby wat meer in Breda dan in Tilburg’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 33 van dit seizoen gaat het onder meer over de 2-1 overwinning op VVV en wordt uiteraard vooruitgeblikt op de uitwedstrijd tegen NAC. Belgast van de week is Kevin Brands, die zowel voor Willem II als voor NAC heeft gespeeld.

Momenteel is Brands zaakwaarnemer bij het grote kantoor SEG, maar hij voetbalt ook nog. Hij komt uit voor OJC Rosmalen in de derde divisie, maar sinds hij chemokuren kreeg vanwege teelbalkanker, is hij niet meer helemaal de oude op het veld. ,,Maar het is wel lekker om zo in beweging te blijven en als team doen we het goed als promovendus.”

Volgens Brands leeft de derby tussen NAC en Willem II meer in Breda dan in Tilburg, ,,Waarom dat is, dat weet ik niet precies. Misschien heeft het te maken met die periode waarin Willem II Champions League speelde en NAC het een stuk moeilijker had. Toen we met de spelersbus uit Breda vertrokken naar Tilburg, stonden er wel drieduizend fans om ons uit te zwaaien. In Tilburg waren dat er een stuk minder als we met Willem II naar NAC gingen.”

Uiteraard komt ook het moment ter sprake waarop Brands Willem II uit de eredivisie had kunnen stoten in de finale van de play-offs in 2016. ,,Ik kopte in Tilburg kort voor tijd op de buitenkant paal. Sindsdien snap ik hoe Arjen Robben zich moet hebben gevoeld nadat hij die enorme kans miste in de WK-finale.”

Van Aert en Van der Put blikken in deze aflevering ook terug op de belangrijke overwinning van Willem II op VVV, het gefluit richting linksback Lucas Woudenberg, de twee goals van Jizz Hornkamp en het vooruitzicht op het samenspelen van het ‘koningskoppel’ op het middenveld: Thijs Oosting en Ringo Meerveld.

Beluister hier de aflevering:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.