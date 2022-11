Stoere Kerels | ‘Voor rust gejammer en geweeklaag, uiteindelijk toch een lange neus getrokken’

Van den Dries bespeurde veel ‘gejammer en geweeklaag’ in de eerste helft in het uitvak van sportpark De Toekomst, dat hij beschrijft als ‘kaboutervakje’. Over de ontvangst in Amsterdam was hij niet te spreken. ,,Dat waren we al wel gewend in de Arena. Niet voor niks hebben we de uitwedstrijd tegen Ajax al een paar keer geboycot als supporters. Maar we dachten dat het tegen Jong Ajax wel mee zou vallen. Voor die 175 Willem II-supporters die er mochten komen hadden ze een leger stewards aan laten rukken en die waren echt op zoek of ze ons ergens op konden betrappen. En de wc's waren ondergekotst voordat wij aankwamen daar.”