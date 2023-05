Stoere Kerels | ‘VVV is op voorhand de minst vervelende tegenstander voor Willem II’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Willem II weet na teleurstellend gelijkspel waar het aan toe is: VVV eerste opponent in play-offs

Van Aert sprak met het slachtoffer van de ‘torpedo-tackle’ van Joppen, Michael de Leeuw. ,,Hij liet me zijn been zien en daar stonde behoorlijke schrammen en blauwe plekken op. Hij zei ‘Als ik niet was gesprongen, dan was het einde carrière geweest.’”

De twee clubwatchers zijn het er over eens dat Willem II het met VVV als eerste tegenstander in de play-offs niet slecht getroffen heeft. Eerder dit seizoen werd het in Venlo 0-0 en in eigen stadion wonnen de Tilburgers met 2-1. Van Aert en Van der Put doen allebei een voorspelling voor het eerste duel in de play-offs, dinsdagavond om 18.45 uur in Venlo. Ze verwachten op voorhand niet veel spektakel.