Stoere Kerels | Willem II-directeur Martin van Geel: ‘Niks is zo stressvol als vechten tegen degradatie’

podcast,,Er is minder gelachen dan in de aflevering met Henry van Amelsfort en Arno Arts”, zegt Willem II-directeur Martin van Geel nadat hij vijf kwartier aan het woord is geweest in ‘Stoere Kerels’ , de podcast van het BD vanwege het 125-jarig bestaan van de Tilburgse club.

,,Maar ik ben nou eenmaal serieus”, voegt hij er aan toe. Van Geel (61) was speler (twee periodes), technisch directeur en - nu - algemeen directeur bij Willem II en vertelt daar vol overgave over.

Beluister de podcast met Martin van Geel hier:

Over het seizoen 1978-’79 waarin hij als 18-jarige met Willem II via de nacompetitie promoveerde naar de eredivisie, met medespelers als Ton van de Ven, Henk van Rooij, Wil Swaans en Johan Havermans. ,,Een van de hoogtepunten in mijn carrière. Ik scoorde drie keer in die zes nacompetitiewedstrijden.”

Slecht en goed nieuws

Jan Vioen, die toen voorzitter was, kwam na afloop de kleedkamer in en zei: ‘Jongens, ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte is dat ik Martin van Geel aan Ajax heb verkocht en het goede is dat we morgen de salarissen weer gaan betalen. Want dat was al drie, vier maanden niet gebeurd. Zo slecht stond de club er toen voor financieel. Nou was dat voor mij niet zo'n ramp, ik woonde nog bij m'n ouders. Maar er waren ook spelers die een gezin moesten onderhouden. Ik werd bijna op de schouders genomen door die jongens, haha.”

Als hij terugkijkt op zijn loopbaan op en buiten het veld, is Van Geel tevreden. ,,Kansen om naar het buitenland te gaan, heb ik laten schieten. Ik wilde graag in de buurt van mijn gezin en later ook mijn kleinkinderen blijven. Daardoor heb ik natuurlijk geld laten liggen, maar ik ben een tevreden mens. Ik hoefde niet overal de laatste euro uit te hebben.”

Bezorgd

Natuurlijk is Van Geel bezorgd over de huidige sportieve situatie bij Willem II, maar daar heeft hij als algemeen directeur geen directe bemoeienis mee. ,, Ik hou me maar vast aan het feit dat ik inmiddels 45 jaar in het voetbal zit en nog nooit ben gedegradeerd. Ik heb bij Feyenoord en Ajax als technisch directeur veel druk gevoeld, maar niks is zo stressvol als vechten tegen degradatie. Dat heb ik als directeur met Roda JC meegemaakt, toen we echt door het oog van de naald zijn gekropen en uiteindelijk via penalty's in Leeuwarden in de eredivisie zijn gebleven. En vorig seizoen kwam het voor Willem II aan op die laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard die we moesten winnen. Voor de club van groot belang dat dat ook is gebeurd.”

Volledig scherm Martin van Geel praat over zijn periodes als speler, technisch directeur en algemeen directeur bij Willem II. © Pix4Profs / Johan Wouters