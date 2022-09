Stoere Kerels | ‘Willem II heeft een opvallend doelsaldo voor een titelkandidaat’

Swinkels wist een jaar geleden nog niet wat hij met zijn tijd ging doen nadat hij was gestopt met profvoetbal. Inmiddels heeft hij het eigenlijk té druk, vertelt hij in de podcast. ,,Want naast de jeugdopleiding is er ook nog sportsbar Papa Jim die ik met Jaap van Ham ben begonnen. Op dagen dat ik niet voor Willem II aan het werk ben, probeer ik daar mijn steentje bij te dragen. Of het goed te combineren is zo? Mijn vrouw is er niet zo tevreden mee op deze manier, haha.”