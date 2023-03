Stoere Kerels | ‘Willem II heeft meer kwaliteit in huis dan NAC’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 31 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen MVV. De belgast in deze aflevering is Robert Braber, oud-speler van Willem II die NAC ooit de das omdeed met een doelpunt in de laatste minuut.

Braber was zondag aanwezig in het stadion, omdat hij eerder op de dag een wedstrijd speelde met oud-RKC tegen oud-Willem II. ,,Ik kreeg van deze en gene wel opmerkingen over het feit dat ik alleen bij RKC meespeelde. Maar oud-Willem II heeft me al gestrikt voor een volgend potje, dus dat komt goed.”

De wedstrijd van Willem II tegen MVV vond Braber ‘vrij vlak’. ,,Er was weinig creativiteit. Maar in deze fase van het seizoen is het vooral zaak om de punten te pakken en je plek in de play-offs veilig te stellen. Ze speelden de wedstrijd professioneel uit.”

Hij had ook geen hoogstaande wedstrijd verwacht. ,,Ik woon in Breda en ga ongeveer één keer in de maand bij NAC kijken. Als ik die selectie naast die van Willem II zet, dan hebben ze in Tilburg meer kwaliteit in huis. Ik ben benieuwd of dat eruit komt als ze over een paar weken tegen elkaar spelen in Breda.”

In deze aflevering van de podcast bespreken Van Aert en Van der Put verder onder meer het basisdebuut van linksback Niels van Berkel, dat volgens hen naar meer smaakt. Maar of trainer Reinier Robbemond er voor zal kiezen om de speler uit de eigen jeugd in de basis te laten staan ten faveure van de van een schorsing terugkerende Lucas Woudenberg?

Beluister aflevering 31 van Stoere Kerels hier:

