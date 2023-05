Stoere Kerels | ‘Willem II moet oppassen dat het niet Roda JC achterna gaat’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 41 van dit seizoen gaat het over het échec tegen VVV, wat einde seizoen betekende voor de Tricolores. Twee belgasten in deze aflevering, ESPN's KKD-kenner Mark van Rijswijk en Willem II’er John Feskens.

En dan is het seizoen plotseling klaar voor Willem II. Mark van Rijswijk zag het wel een beetje aankomen, zei hij al voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen VVV. ,,Ze hebben verzuimd in Venlo voor een goede uitgangspositie te zorgen. Ik heb VVV ook gezien tegen Heracles en Almere City en daarin waren ook de mindere, maar wisten ze uiteindelijk toch te winnen. Het is een lastig ploegje.”

Van Rijswijk spreekt over een ‘totaal mislukt seizoen’ voor Willem II. ,,Er waren drie degradanten, die kunnen niet alle drie rechtstreeks terugkeren. Als jij dan die derde bent en ook nog struikelt over de eerste horde in de play-offs, dan is dat niet goed natuurlijk. En volgend seizoen zal het ook lastig worden, want normaal gesproken is één promotieticket voor FC Groningen natuurlijk. Willem II moet oppassen dat het niet in een Roda JC-situatie belandt. Dat je eigenlijk wel een eredivisieclub bent, maar jarenlang in de KKD blijft hangen.”

John Feskens benoemt de tactische omzetting halverwege het seizoen, toen Kevin Hofland voor de thuiswedstrijd tegen NAC het systeem wijzigde van 4-3-3 naar 5-3-2. ,,Da paste beter bij deze spelersgroep. Die wedstrijd ging ongelukkig verloren en toen werd Kevin ontslagen. Reinier Robbemond is op de ingeslagen weg doorgegaan en dat pakte goed uit. Willem II was veel degelijker, kreeg minder tegentreffers.”

Geen grote verrassing

Dat Willem II het in de play-offs niet redde, was echter ook geen grote verrassing voor Feskens. ,,Dan speelt ook het mentale mee.” Mark van Rijswijk zegt daarover: ,,Heracles heeft na de degadatie een aantal spelers uit Duitsland gehaald die waren gepromoveerd van de derde Bundesliga naar de tweede. Die wisten wat er gevraagd werd. Willem II had meer een eredivisieploeg.”

Hoe nu verder, bespreken Van Aert en Van der Put na hun gesprekken met Van Rijswijk en Feskens. Volgens Feskens is het belangrijkste dat Willem II nu eerst gaat bepalen hoe het wil gaan spelen volgend seizoen. ,,En dan de actie nemen die daarvoor nodig is.”

