Stoere Kerels | ‘Willem II snel met ontslag trainer? De onvrede leefde al langere tijd’

De laatste drie keer Willem II - NAC: ‘Kevin, rot op’, een scorende Pol Llonch en Bredase regisseurs in Tilburg

Ook al is het maar in de Keuken Kampioen Divisie, het zal er ongetwijfeld heet aan toegaan zondag vanaf 14.30 uur in het uitverkochte Koning Willem II stadion als rivaal NAC op bezoek komt. Vorig seizoen namen de Bredanaars drie punten mee naar huis uit Tilburg. Dat zal de ploeg van Reinier Robbemond dit keer uiteraard proberen te voorkomen.