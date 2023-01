Streep door Willem II - FC Eindhoven vanwege winterse omstandigheden

Stoere Kerels | ‘Ik vind Ilias Alhaft een speler die Willem II goed kan gebruiken’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 22 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de 1-0 nederlaag bij Almere City. Te gast is Martijn van Zijtveld, die namens ESPN de commentator was bij deze wedstrijd en Willem II al vaker aan het werk zag dit seizoen.

16 januari