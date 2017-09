Streppel gunt Willem II snel wat punten

,,Na twee overwinningen zaten we ook tegen Heerenveen goed in de wedstrijd. We kregen er niet altijd druk op, wat niet vreemd is tegen zo'n sterke tegenstander, maar we gaven weinig weg voor rust", aldus de Willem II-coach. ,,Omdat Schaars een vrije trap perfect binnen schiet, gaan we met 1-1 de rust in. Daarna speelden we eerst wat te afwachtend. Heerenveen creeërde nog 1 open kans, die werd naast gekopt. Daarna verdedigden wij verkeerd uit en daar scoren ze dan uit. Wij kregen nog een goede kopkans via Ben Rienstra en we bleven het proberen, maar de gelijkmaker wilde niet vallen. Ik zie wel progressie in mijn ploeg en we gaan gewoon door op de ingeslagen weg."