Studiebol Heerkens wil Chiellini, Mata en Peters achterna: ‘Je moet met deadlines om kunnen gaan’

Op de vraag hoe lang hij nog moet studeren reageert Freek Heerkens met een lach. ,,Ik hoop nog één jaar”, zegt hij vrolijk. ,,Ik heb nu mijn plan van aanpak ingeleverd en als het goed is mag ik dan mijn scriptie gaan schrijven.” Een studie volgen als profvoetballer: het is niet de meest gemaakte keuze. Van Juventus-legende Giorgio Chiellini is bekend dat hij een studie Economie heeft afgerond, Manchester United-speler Juan Mata haalde ooit een diploma Journalistiek en Willem II’er Jordens Peters volgde een master in Management. Maar de lijst met afgestudeerden is verre van oneindig.