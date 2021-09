Stuntploeg Willem II klopt beter PSV in rechtstreeks gevecht om de tweede plaats

Willem II-trainer Fred Grim had noodgedwongen één wisseling moeten aanbrengen in zijn succes-formatie van de afgelopen weken. Op de rechtsbackpositie kon hij niet beschikken over Leeroy Owusu (blindedarmontsteking) en Godfried Roemeratoe. Tegen PSV mocht Vincent Schippers het gaan proberen.

De Eindhovenaren grepen het initiatief in In het uitverkochte Koning Willem II stadion en kregen een paar grote kansen. Met name Eran Zahavi was ongelukkig in de afwerking. Aan de andere kant van het veld zag hij de bal na een vrije trap van Görkem Saglam vervolgens via de binnenkant paal achter zijn eigen doelman Joël Drommel wél binnen vliegen: 1-0 voor Willem II, tegen de verhoudingen in.