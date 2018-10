Supporters en sponsors Willem II geven kaartjes aan 'arme' gezinnen

Het gaat om gezinnen voor wie het normaal niet in het budget past om een voetbalwedstrijd te bezoeken. De officiële supportersvereniging, stichting Kingzine, Hoekie C, Vak E en KS79 hebben de handen voor deze actie ineen geslagen. Ook enkele sponsors hebben hun medewerking al toegezegd. Voor dit maatschappelijk project is de samenwerking gezocht met CoutourdeTwern, dat de gezinnen zal selecteren. De supportersverenigingen hebben ook uitgesproken dat zij binnen hun mogelijkheden alles in het werk zullen stellen om te voorkomen dat Willem II nog boetes krijgt of in een deels leeg stadion moet voetballen vanwege het gooien van vuurwerk of bier op het veld.