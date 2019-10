Supporters Willem II protesteren: KingSide blijft tegen RKC twaalf minuten leeg

Jordens Peters: ‘We moeten het eerder afmaken’

20 oktober Natuurlijk was Willem II-aanvoerder Jordens Peters dolblij met de 0-1-zege van zijn ploeg op bezoek bij FC Twente. Maar helemaal tevreden was hij niet. ,,We moeten leren om wedstrijden te killen als we daar de kans voor krijgen. Dat was vandaag het geval, en niet voor het eerst dit seizoen.”